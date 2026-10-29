Vincent Kompany est sorti de l'hôpital

Après la frayeur, l’heure est à la récupération. L’entraîneur belge du Bayern Munich, Vincent Kompany a donné une bonne frayeur à tout le monde après son malaise intervenu vendredi dernier pendant une séance d’entraînement du club bavarois. Le technicien belge a été victime d’une méningite et est sorti de l’hôpital comme l’a annoncé Max Eberl à la télévision allemande avant la rencontre de Coupe d’Allemagne face à Magdebourg.

« On a découvert de quoi il s’agit : c’est une inflammation des méninges qui a provoqué cet incident vendredi dernier , explique le directeur sportif du Bayern. Il a maintenant l’autorisation de rentrer chez lui et peut faire sa rééducation à la maison. La rééducation, pour lui, ça signifie repos et médicaments. Je suis vraiment sûr qu’il sera très bientôt de retour à 100 % , au bord du terrain. » …

MB pour SOFOOT.com