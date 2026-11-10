Vincent Kompany est de retour au Bayern Munich

Le soulagement en Bavière. Le 23 octobre, Vincent Kompany avait inquiété son monde en faisant un malaise pendant un entraînement. Ce mardi, le média allemand TZ a annoncé la nouvelle du retour du technicien belge sur le banc bavarois.

Kompany a en effet pu retrouver les bureaux du centre d’entrainement du Bayern afin de préparer au mieux la suite de la saison du club allemand. D’abord imputé au surmenage inhérent à sa fonction, le malaise de Kompany avait finalement révélé une méningite. …

MB pour SOFOOT.com