Vincent Hognon en rage contre l’arbitrage de Bordeaux-Grenoble

Un Hognon qui pleure, original.

Ce lundi, en clôture de la 32 e journée de Ligue 2, Grenoble s’est incliné à Bordeaux (3-0). Une rencontre marquée par une action litigieuse ayant amené le second but des Girondins. À la 57 e minute, Zuriko Davitashvili, lancé dans le dos de la défense iséroise, file au but. À cet instant, un second ballon atterrit dans la surface de réparation et attire l’attention du gardien du GF38, Brice Maubleu. L’attaquant géorgien conclut finalement l’action dans la stupeur grenobloise. À l’issue du match, le coach de la septième équipe de Ligue 2 n’a pas caché son mécontentement au micro de beIN Sports : « J’aimerais revoir le deuxième but quand même parce que c’était un peu la kermesse. Mon gardien a dû bouger le ballon sur l’action, l’arbitre ne l’a pas vu. C’est ce qu’il m’a dit. […] On savait qu’on ne serait pas aidés en venant ici contre le deuxième, on le savait franchement. » …

MH pour SOFOOT.com