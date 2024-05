Vincent Guérin : « L’Euro 1996 a été la meilleure préparation pour la Coupe du monde 1998 »

L’Euro 1996 est coincé entre deux des pages inoubliables de l’histoire de l’équipe de France : le traumatisme de novembre 1993 contre la Bulgarie et la victoire du Mondial 1998. Malgré la demi-finale en Angleterre et cette colonne vertébrale championne du monde déjà prête, Vincent Guérin détaille les derniers réglages qu’il manquait.

Vous faites partie des huit joueurs présents lors du fiasco de France-Bulgarie 1993 et à l’Euro 1996, comment vous êtes-vous relevés ?

Ça met du temps. Je n’ai pas participé aux qualifications à l’Euro dès le début, je n’étais pas encore dans les plans d’Aimé Jacquet. J’étais très performant avec le Paris Saint-Germain, tous les médias citaient mon nom, mais je n’étais jamais sélectionné. Je me souviens d’un titre de L’Équipe : « Et Guérin alors ? » Entre France-Bulgarie et mon retour dans le groupe, il s’est passé plus d’un an, donc je pense que tout le monde était passé à autre chose. Peut-être qu’ils en avaient déjà discuté auparavant, mais la volonté principale est surtout de se servir de l’Euro 1996 pour laver l’affront.…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com