Vincent Demarconnay : "La Ligue 1 avec le PFC, ce serait un accomplissement"

Douze ans déjà qu'il garde les cages du Paris FC. Vincent Demarconnay a tout connu, ou presque, avec le club parisien. Sauf la Ligue 1, dont les portes s'ouvriront peut-être prochainement à un PFC ambitieux. À 37 ans, le natif de Poitiers ne s'interdit rien. Ni une (deuxième) accession à l'élite, ni de prolonger le plaisir encore quelques années.

Chambly Paris FC le 22/08/2020 à 19:00 Ligue 2 BKT

Ouais ! C'est la prépa la plus longue qu'on ait jamais connue. Déjà que normalement, on est tous impatient sur la fin de la prépa, là, comment te dire... Il y a de l'impatience, des fourmis dans les jambes de tout le monde. On envie d'y être.Déjà, j'étais satisfait que la saison ne reprenne pas. Je trouve qu'en France, on a eu le courage de prendre la bonne décision, en tout cas la décision la plus sage. On voit encore aujourd'hui que des équipes connaissent une prépa un peu plus difficile parce qu'il y a des cas positifs dans certaines équipes, des matchs amicaux ont été annulés un peu partout. Si on avait dû continuer le championnat, en Ligue 2, on n'avait peut-être pas les moyens de faire comme certains autres pays, une reprise avec toutes les conditions nécessaires réunies. Je pense que la bonne décision a été prise. Sur la reprise du championnat, je suis plutôt positif. On va faire en sorte que tout se passe bien, les clubs travaillent pour. Les gens sont testés régulièrement. Au PFC, on reste vigilant sur tous les gestes barrières. On se doit d'être vigilant et de se préserver, quand on est avec notre club et aussi dans notre