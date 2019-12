Vincent Delerm : "Faire une passe, c'est comme tenir la porte à quelqu'un"

Catalogué comme le chanteur des bobos à la sortie de son premier album en 2002, Vincent Delerm ne cesse depuis de se réinventer. Passionné de football, qu'il évoque dans certaines de ses chansons, épris de la plume de Vincent Duluc, qu'il interviewe dans son premier film, Delerm accorde autant d'importance au ballon rond qu'à la Nouvelle Vague. Interview sensible.

Vidéo

La dernière fois que je ne me suis pas intéressé au foot, c'était en 1982, France-Allemagne. On était en vacances dans les Landes, j'avais six ans, c'était plein d'Allemands qui regardaient le match. Ce soir-là, on s'était baladés avec ma mère. On avait marché, la nuit, dans une espèce de forêt, on était tombés sur des vers luisants. Les soirs de grosses défaites hyper douloureuses, je pense souvent à ça : des gens qui ne s'intéressent pas au foot ont cherché des vers luisants ce soir et doivent être vachement plus heureux que nous à cet instant précis. C'est le dernier grand moment de foot que je ne suis pas, car ensuite je bascule. Un cousin plus âgé de trois ans me fait aimer The Cure, le foot, et me met dans le truc pour 1984. J'ai 8 ans. Il y a une nature d'image, de prise de son... le son de France-Portugal par exemple, tu sens qu'ils n'arrivent pas à limiter les cornes de brume en cabine, que les commentateurs sont battus par ce truc-là, et puis il y a une sorte de chromie qui fait que ce match est un peu magique... Déjà, les joueurs entrent, c'est à Marseille, plein soleil, il y a une belle lumière dorée sur leur tête, et ça s'enfonce dans la nuit. À la fin du match, je mets un manteau par-dessus mon pyjama pour aller voir le feu d'artifice dans mon village, Bernay, avec mes parents. Le foot, pour moi, est en fait quelque chose de global, très lié à des associations.