Vin: les enchères de Beaune sans records après de maigres vendanges

La "Nouvelle cuverie" où sont stockés les fûts vendus lors des enchères des Hospices de Beaune, le 19 novembre 2023 à Beaune ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Le lot-phare des enchères des Hospices de Beaune, rendez-vous du luxe et de la charité, a frôlé dimanche un record, offrant un lot de consolation pour cette vente limitée par des maigres vendanges dues aux canicules de cet été.

La "pièce des présidents", un fût de 228 litres, n'a pas battu le record de 2021 de 810.000 euros, mais elle a tout de même été adjugée 770.000 euros, soit près de 2.700 euros la bouteille (sans les frais) à un Brésilien, acteur majeur de la vente.

C'est le troisième plus-haut pour cette pièce dans l'histoire des enchères, nées en 1859.

Un autre enchérisseur a par ailleurs fait un don de 230.000 euros aux deux associations contre les maladies rares à qui ira le bénéfice de la vente de ce fût.

"La recherche a besoin de vous", avait lancé aux acheteurs l'humoriste et acteur Eric Judor, dont un proche souffre de la maladie de Charcot, invité pour l'événement avec son acolyte Ramzy Bédia et l'actrice Mélanie Doutey pour pousser cette adjudication.

"On invite l'acheteur dans notre prochain film", a tenté Ramzy Bedia, déclenchant une salve de rires parmi les quelque 580 enchérisseurs rassemblés sous la Halle de Beaune (Côte d'Or), "capitale" des vins de Bourgogne.

L'absence de record confirme, comme attendu, le récent coup d'arrêt à la flambée des prix de ces dernières années. Le plus-haut de recettes totales, atteint en 2022 avec 29 millions d'euros, ne devrait en effet pas être battu d'ici à dimanche soir, fin prévue des enchères.

Et pour cause: seuls 432 fûts et deux feuillettes (demi-fûts) sont offerts cette année à Beaune. Non loin des 358,5 fûts de 2021, plus-bas de l'histoire moderne des enchères, deuxième plus ancienne vente caritative de vin au monde. Mais très loin des 817 fûts vendus en 2022 lors du dernier record.

Des stocks "critiques"

Après six mois de quasi-sécheresse, la récolte a en effet été amputée de moitié environ dans les 60 hectares des Hospices de Beaune.

"Avis aux climatosceptiques : le dérèglement climatique, on y est", lance Ludivine Griveau, régisseure des vignes des Hospices.

Un homme teste un vin qui sera vendu lors des enchères des Hospices de Beaune, le 19 novembre 2023 à Beaune ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Néanmoins, récolte famélique ou pas, "il y a toujours de la demande pour les bourgognes", explique à l'AFP Jérôme Flous, directeur technique de la maison Faiveley.

Les stocks, déjà victimes de récoltes modestes en 2024 et 2025, se réduisent en effet comme peau de chagrin. "En 2027, on sera à un niveau pratiquement critique", a reconnu Laurent Delaunay, co-président du Comité des vins de Bourgogne, représentant l'interprofession.

Car "il y aura toujours de l'argent pour la Bourgogne", assure le chef de cave du Domaine de Montille, l'Américain Brian Sieve, entre deux dégustations dans la cuverie des Hospices où les acheteurs ont grumé les Pommard et autres Meursault offerts à la vente.

Les inscriptions d'acheteurs ont été "nombreuses, provenant d'un grand nombre de pays", confirme Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur des enchères.

Aux États-Unis, malgré les droits de douane du président Donald Trump, la demande est telle qu'une salle immersive permettant de suivre la vente à distance a été installée dans le siège new-yorkais de Sotheby's.

Ainsi, même si le record de recettes semble difficile à battre, celui du prix moyen par fût devrait "probablement" l'être, prédit Anne-Laure Rayne-Helfrich, directrice marketing de la Maison François Martenot (Groupe Grands Chais de France), deuxième acheteur en volume des enchères de Beaune.

"Les Français et les clients du monde entier ont envie d'acheter", assure-t-elle.

Vitrine mondiale du luxe, les enchères sont surtout caritatives: outre la "pièce des présidents" réservée à une oeuvre particulière, elles financent les investissements structurels de l'hôpital géré par les Hospices et pour lesquels ils ne reçoivent aucune subvention.