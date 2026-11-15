Vin: les enchères de Beaune rattrapées par le dérèglement climatique

La "Nouvelle cuverie" où sont stockés les fûts vendus lors des enchères des Hospices de Beaune, le 19 novembre 2023 à Beaune ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Un petit nombre de fûts cette année sous le marteau: les enchères des Hospices de Beaune, rendez-vous du luxe et de la charité, seront ce dimanche limitées par les maigres vendanges dues aux canicules de cet été.

Après six mois de sécheresse, la récolte a été amputée de moitié environ dans les 60 hectares des Hospices de Beaune (Côte d'Or).

Seuls 432 fûts et deux feuillettes (demi-fûts) seront ainsi offerts cette année, non loin des 358,5 fûts de 2021, plus-bas de l'histoire moderne des enchères. Nées en 1859, elles sont la deuxième plus ancienne vente caritative de vin au monde.

Le récent coup d'arrêt de la flambée des prix devrait donc se confirmer quand les plaquettes commenceront à se lever à 14h30 sous la Halle de Beaune, "capitale" des vins de Bourgogne.

Le record de 29 millions d'euros de recettes totales établi en 2022 - mais avec 817 fûts - ne devrait donc pas être battu.

"Avis aux climatosceptiques: le dérèglement climatique, on y est", lance Ludivine Griveau, régisseure des vignes des Hospices. "Ça dure déjà depuis un moment mais là, on le voit dans toute son intensité".

En direct à New York

Néanmoins, récolte famélique ou pas, "il y a toujours de la demande pour les bourgognes", explique à l'AFP Jérôme Flous, directeur technique de la maison Faiveley.

Un homme teste un vin qui sera vendu lors des enchères des Hospices de Beaune, le 19 novembre 2023 à Beaune ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

L'adage local devrait ainsi se confirmer: "En Bourgogne, on cherche du vin à vendre. Dans le Bordelais, on cherche à le vendre".

"Il y aura toujours de l'argent pour la Bourgogne", confirme le chef de cave du Domaine de Montille, l'Américain Brian Sieve.

Le millésime 2026, si réduit qu'il soit en quantité, est de plus "incroyable" en qualité, juge-t-il entre deux dégustations dans la cuverie des Hospices où les acheteurs grument les Pommard et autres Meursault qui passeront sous le marteau.

"On a été sauvés par les pluies d'hiver qui ont permis à la vigne de tenir tout l'été", analyse Jérôme Flous.

Les inscriptions d'acheteurs sont ainsi déjà "nombreuses, provenant d'un grand nombre de pays", assure Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur des enchères.

Aux États-Unis, malgré les droits de douane de Trump, la demande est telle qu'une salle immersive permettant de suivre la vente à distance a été installée dans le siège new-yorkais de Sotheby's.

Ainsi, même si le record de recettes semble difficile à battre, celui du prix moyen par fût devrait "probablement" l'être, prédit Anne-Laure Rayne-Helfrich, directrice marketing de la Maison François Martenot (Groupe Grands Chais de France), deuxième acheteur en volume des enchères de Beaune.

Marché tendu

"Les Français et les clients du monde entier ont envie d'acheter", assure-t-elle, reconnaissant malgré tout que le marché est "globalement tendu".

En Chine en particulier, "le luxe s'effondre", murmure un négociant sous couvert d'anonymat.

La vente de Beaune, si elle est une vitrine mondiale du luxe, est cependant avant tout un rendez-vous de la charité puisque les recettes financent les investissements structurels de l'hôpital géré par les Hospices et pour lesquels ils ne reçoivent aucune subvention.

Outre cette œuvre principale, la "pièce de charité" - "pièce" désignant un fût de 228 litres - est traditionnellement réservée à une autre œuvre caritative. Cette année, ce seront deux associations luttant contre les maladies rares.

Les humoristes et acteurs Éric et Ramzy, ainsi que la comédienne Mélanie Doutey, ont été invités pour pousser la vente de ce lot-phare. Mais ils auront fort à faire pour battre le record de 2022 de 810.000 euros, soit plus de 2.800 euros la bouteille.