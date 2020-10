Villy-le-Peloux, l'art de la tonte

Villy-le-Peloux, petite commune de Haute-Savoie, son millier d'habitants et ses cohortes d'écureuils. Mais aussi une équipe de football qui ne tarit pas d'éloges sur sa tondeuse à gazon, un modèle Big Mow. Un incontournable qui a inspiré le projet du FC Villy-le-Peloux pour la deuxième édition du Vrai Foot Day.

Coin cuisine, écureuil empaillé et billard

Enlarge your mowing

Joueur du FC Villy-le-Peloux depuis plus d'un an, Julien Bonet est admiratif de Big Mow, la tondeuse de son club., explique William Terrier, aucun lien de parenté avec Martin. Lui est là depuis cinq ans, et il a vu la différence entre l'avant et l'après Big Mow, transférée il y a trois ans.Big Mow - tout simplement comme le nom du modèle, écrit en gros sur l'appareil - permet à la bonne vingtaine de joueurs du club de fanfaronner devant les équipes adverses.William Terrier dresse un tableau peu reluisant, mais qui a quelques charmes.Sauf que Big Mow s'active tous les soirs sur les coups de 22h pour soigner le rectangle vert.Dans ce décor bucolique qui sent bon le football du dimanche et sa légèreté, quelques dangers malgré tout.