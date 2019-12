Villes étapes inédites, nouveau classement et logistique revue pour le Tour Voile 2020

Les grandes lignes de l'édition 2020 du Tour Voile (ex-Tour de France à la Voile) ont été dévoilées samedi.

Un parcours singulier et quatre nouveautés seront au programme du Tour Voile (ex-Tour de France à la Voile) dont le parcours 2020 a été dévoilé samedi 7 décembre au Nautic, le Salon Nautique international de Paris (du 7 au 15 décembre).

« Le parcours 2020 sera singulier avec deux villes inédites où le Tour ne s'est jamais arrêté en quarante-deux éditions. C'est rare. » explique au Monde, Victor Mathevet, le directeur de l'épreuve chez Amaury Sport Organisation (ASO).

Cette quarante-troisième édition, qui se déroulera du 3 au 19 juillet, fera la part belle à la Manche avec quatre étapes sur sept. Après trois haltes dans le Nord et en Normandie, les marins s'arrêteront pour la première fois à Erquy (Côtes-d'Armor), les 11 et 12 juillet, avant Arzon et le sud de la Bretagne.

Ils rejoindront ensuite le... lac de Serre-Ponçon, près d'Embrun (Hautes-Alpes), pour la première étape courue sur un plan d'eau fermé de l'histoire de l'épreuve.

Une étape de ralliement

Ce parcours permet à ASO de remettre en place une étape de ralliement par la mer, qui comptera comme journée de course au même titre que les raids côtiers ou les stades nautiques.

« C'était une volonté des marins d'y revenir, explique Victor Mathevet. On sait que les Diam 24 peuvent parcourir jusqu'à 80 milles nautiques en une journée. Il fallait donc deux villes suffisamment proches pour pouvoir dessiner une telle étape ». Ce sera en l'occurrence entre Barneville-Carteret et Erquy, soit une distance d'environ 60 à 70 milles nautiques (110 à 130 km) et cinq à dix heures de navigation.

