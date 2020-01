Nous connaissions tous les chiffres alarmants qui indiquent que 55 % de la population mondiale vit dans les villes et, qu'en 2050, selon les prévisions d'organismes onusiens, que certains démographes contestent vigoureusement, ce chiffre sera de 70 %. Parallèlement, rappelons-nous que ce sont aussi les villes qui réalisent 65 à 70 % des émissions de CO2 mondial.L'étude de la ville, une simple mode ?Depuis une dizaine d'années, la question des villes est au c?ur de nombreuses études. On recense chaque année au moins une centaine de conférences et colloques à travers le monde qui traitent de ce sujet. Cela correspond-il à une véritable volonté des politiques et institutions de prendre en charge les questions de fond qui sont posées ou seulement à une démarche de marketing, voire de communication des différentes parties prenantes que sont les États, les collectivités territoriales et villes, les institutions et bailleurs de fonds internationaux, et de plus en plus les entreprises ? Remarquons à ce titre l'intérêt grandissant des mouvements patronaux occidentaux, asiatiques et un peu plus timidement d'Afrique, qui érigent des comités ou Task Forces « villes durables ».Lire aussi Rwanda : « Wakanda », ce projet de ville 100 % durable à 5 milliards de dollarsDes objectifs identifiés qui sont de vrais défisLe but des « communautés d'affaires » est d'instaurer un dialogue avec les États et les collectivités territoriales pour...