Villepin sur le point d'annoncer sa candidature à la présidentielle

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin au festival des Idées de La Charité-sur-Loire, le 4 juillet 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin devrait rejoindre vendredi la cohorte déjà étoffée des candidats à l'élection présidentielle, avec un positionnement contre les "extrêmes" et les macronistes, et une série d'obstacles à franchir.

Son équipe a convoqué la presse pour une prise de parole "exceptionnelle" à 11H00 à la Maison de l'Amérique latine à Paris.

Dans son discours, Dominique de Villepin a prévu d'esquisser les contours de son projet politique.

Le presque candidat compte se poser en alternative à "trois forces qui cherchent sans cesse à trancher au scalpel" la France, d'après des éléments communiqués à l'AFP par son entourage.

Il s'agit, selon lui, du Rassemblement national, du "centre macronien" et de La France insoumise, tous responsables d'un "pourrissement" du pays.

Dominique de Villepin devrait appeler les électeurs à ne pas se résigner à une "mort annoncée" en 2027, et à choisir au contraire le "renouveau".

Pour accompagner ce message, son équipe publiera vendredi des premières affiches, sur lesquelles son visage n'apparaît pas et qui arborent les mots : "et si on s'aimait encore ?".

Vendredi devrait marquer le lancement d'une candidature qu'il prépare depuis deux ans, et annonce depuis plusieurs mois.

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin au salon "Made in France" à Paris le 13 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Il a créé son mouvement, La France humaniste, publié un livre, travaillésa présence sur les réseaux sociaux et multiplié les déplacements.

Dans l'après-midi, Dominique de Villepin devrait d'ailleurs aller à la rencontre des maires dans le Val-d'Oise, en banlieue parisienne.

Il est attendu au musée Jean Gabin de Mériel, puis en début de soirée pour une "réunion citoyenne" à Garges-lès-Gonesse, ville dirigée par le président de La France humaniste, Benoît Jimenez.

Ce gaulliste de toujours s'arrêtera aussi à Valmondois pour recevoir le soutien de son maire Laurent de Gaulle, petit-neveu du général.

Dominique de Villepin, qui doit aller arpenter les allées du Congrès des maires la semaine prochaine, cherche les 500 parrainages d'élus nécessaires pour candidater à la présidentielle - son équipe revendique environ 300 promesses à ce jour.

C'est cette condition qui l'avait empêché de participer à la course à l'Élysée en 2012.

Ce stratège de la chiraquie a beau arpenter les arcanes du pouvoir depuis les années 1980, il n'a jamais été élu.

Mais l'ancien ministre des Affaires étrangères, visage du "non" français à la guerre en Irak en 2003, est persuadé que sa stature internationale comptera dans la campagne.

Sa ferme dénonciation de la guerre à Gaza a contribué à son retour politique et a entrouvert à cet ancien homme de droite les portes d'un électorat plus jeune, et plus à gauche.

Mais les convaincra-t-il de voter pour lui ? Les sondages lui accordent pour l'heure entre 1 et 3% d'intentions de vote.

Dominique de Villepin peine également à engranger des ralliements de taille même si, autre signe de son repositionnement politique, il s'est rapproché ces derniers mois de l'ex-insoumis François Ruffin.

Il devrait s'ajouter aux près de quarante candidats déjà déclarés - dont beaucoup quasi-inconnus du grand public.