L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin annonce sa candidature à la présidentielle le 20 novembre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Le pari est lancé. Prendra-t-il ? Dominique de Villepin, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle vendredi malgré des sondages peu probants, va se confronter à la réalité de la campagne avec la chasse aux parrainages et aux financements, et la question des alliances.

"Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027", a annoncé l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac lors d'une conférence de presse, sous les applaudissements de ses soutiens et les ors de la Maison de l'Amérique latine.

Le néo-candidat de 73 ans a assuré qu'il s'agissait d'une "décision lourde, difficile", prise avec la conscience de la "charge" qui reposera sur les épaules du prochain président.

Dans un long discours, Dominique de Villepin a dressé le sombre portrait d'une France en péril et d'une démocratie "en panne".

Il a désigné ses adversaires : le Rassemblement national et son "héritage" de racisme et d'antisémitisme, les macronistes qui ont "monté les Français les uns contre les autres" et La France insoumise avec son "goût de cliver en permanence".

Tous sont responsables, selon lui, d'un "pourrissement".

Fidèle à son style flamboyant et à ses convictions gaullistes, il a convoqué le souvenir du général de Gaulle, de Georges Clemenceau ou d'André Malraux pour présenter son "combat pour la République".

De droite à gauche

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin annonce sa candidature à la présidentielle le 20 novembre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

On le disait impatient de se lancer. De fait, il donnait l'impression d'être déjà candidat tant il avait martelé ses intentions ces derniers mois.

Son équipe a publié de premières affiches de campagne au style rétro, sur lesquelles son visage n'apparaît pas, qui arborent les mots : "Et si on s'aimait encore ?".

Il a aussi dévoilé son programme, avec comme objectifs affichés de corriger les inégalités ainsi que de résoudre la "dette" écologique et financière.

Sur ses quelque 258 propositions figurent la fin des privilèges fiscaux, des référendums réguliers, la nationalisation des autoroutes, le droit de vote à 16 ans et un déficit maintenu sous les 3 %.

L'international a la part belle dans son projet. Ex-ministre des Affaires étrangères, visage du "non" français à la guerre en Irak en 2003, il se sait crédible sur ces sujets.

L'ancien homme de droite est sorti d'un relatif exil politique avec sa condamnation ferme de la guerre à Gaza, une position qui lui a fait gagner l'appréciation d'un électorat plus jeune et plus à gauche.

Mais celui qui n'a jamais été élu devra transformer sa popularité en intentions de vote, pour l'heure entre 1 et 3%.

"Stature"

Vendredi soir, Dominique de Villepin a attiré quelques centaines de personnes à la mairie de Garges-lès-Gonesse, ville du Val-d'Oise dirigée par un de ses alliés.

"Villepin président", ont crié ses soutiens alors qu'il entrait dans la salle, tout sourire.

Sa candidature "remet un peu de hauteur, de stature à la campagne", salue Issa Diop, 46 ans.

Mehdi Ksourou, étudiant de 24 ans, l'espère capable de "construire des ponts entre la droite et la gauche".

Le positionnement politique est l'un des rares sujets dont Dominique de Villepin déteste parler.

Questionné lors de sa conférence de presse, il a balayé un "marigot politique" et assuré qu'il n'a "pas l'esprit partisan".

Son équipe, elle, imagine son électorat autour du centre et de la gauche sociale-démocrate.

Son rival Édouard Philippe (Horizons) a dit qu'il "ne sait pas" où situer Dominique de Villepin, tout en listant quelques convergences, dont l'"amour de la France".

Les deux hommes ont aussi en commun leur refus de participer à une primaire de la droite et du centre.

Autre sujet sur lequel "DDV" se montre peu bavard, les personnalités avec lesquelles il pourrait s'allier.

Il s'est rapproché ces derniers mois de l'ancien Insoumis François Ruffin, un autre candidat esseulé, sans que cela n'aboutisse pour l'instant.

Restent aussi les financements, et les 500 parrainages d'élus nécessaires pour candidater. C'est ce qui lui avait barré la route lors de sa première tentative élyséenne en 2012.

Son équipe assure qu'il a recueilli environ 300 promesses de signature. Dont une, symbolique, reçue vendredi du petit-neveu du général de Gaulle.