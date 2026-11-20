Villepin, éternel revenant en quête de l'ultime coup de poker

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, à Paris, le 20 novembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Il aime le risque et la lumière. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, dont les paris n'ont pas toujours été gagnants, s'est fixé un défi particulièrement audacieux en se lançant pour la deuxième fois dans la course à l'Élysée.

À ce stade, bien rares sont ceux qui le voient l'emporter en mai 2027. Mais cet amoureux de littérature, auteur de scénarios, croit aux coups de théâtre, aussi improbables puissent-ils paraître.

"La capacité d'un responsable politique à surprendre, c'est ce qui fait la vie et le tempo", disait-il à l'AFP en mai. "Je n'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi et je ne vais pas commencer maintenant."

Il se plaignait alors d'une campagne présidentielle au goût de "conserve" et d'un cruel manque de nouveauté. Peut-il l'apporter?

Dominique Galouzeau de Villepin, ou DDV, sait qu'il serait vain de se présenter comme un visage neuf.

Ce fils de sénateur à l'allure altière, né à Rabat (Maroc) il y a 73 ans, arpente les arcanes du pouvoir depuis les années 1980 même s'il n'a jamais été élu.

Sur son CV se mêlent les grands noms de la droite, au premier rang desquels le président Jacques Chirac, son mentor.

En 1995, Dominique de Villepin fait partie des rares qui lui restent fidèles alors que sa défaite contre Édouard Balladur semble inévitable. Jacques Chirac gagne, et le nomme secrétaire général de l'Élysée.

Ce stratège de la chiraquie sort de l'ombre en devenant ministre des Affaires étrangères en 2002. Et se place en plein sous les projecteurs un an plus tard, en formulant le "non" retentissant de la France à la guerre en Irak.

"Néron" contre "le nain"

Tous ses paris ne sont pas couronnés de succès.

Premier ministre de 2005 à 2007, il affronte la tempête de son Contrat Première Embauche (CPE) qui précipite la jeunesse dans la rue.

Son rôle dans la dissolution catastrophique de 1997 fait grincer, au point que Bernadette Chirac le surnommera "Néron".

Question sobriquets, Dominique de Villepin n'est pas en reste. Son grand ennemi Nicolas Sarkozy est renommé "le nain" - il le lui rend en promettant de le "pendre à un croc de boucher".

Leur rivalité, qui vire à la détestation mutuelle, marque profondément leurs vies politiques.

Dominique de Villepin l'accuse d'avoir voulu tuer sa carrière avec l'affaire Clearstream, dans laquelle il sera finalement relaxé en 2011.

L'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en 2007 oblige l'ambitieux à un premier retrait.

Mais il crée la surprise en 2011 en se présentant à la présidentielle, malgré des sondages maussades.

Cette aventure-là finit mal. Une trentaine de parrainages d'élus lui échappent sur les 500 nécessaires.

"Chat GPT humain"

Dominique de Villepin s'embarque ensuite dans une lucrative carrière internationale, de contrats de conseil en conférences.

De son ancien milieu, il parle alors d'un ton désabusé.

"Je mesure tous les jours le bonheur de ne pas être dans la politique", assure-t-il en 2016.

Mais la tentation se révélera trop forte. Il entame un nouveau come-back et crée l'an dernier son mouvement, La France humaniste.

Le gaulliste de toujours, ancien encarté de l'UMP, vise désormais plutôt le centre-gauche et la jeunesse, qui avaient applaudi sa dénonciation de la guerre à Gaza.

C'est ainsi que DDV s'est retrouvé ovationné à la Fête de l'Huma en 2024 et qu'il s'est, plus récemment, rapproché de l'ex-insoumis François Ruffin.

Ses détracteurs lui promettent un triste destin d'"homme de droite préféré de la gauche". Apprécié, mais jamais choisi.

De fait, Dominique de Villepin apparaît isolé.

"On dit que c'est un homme seul mais il fait confiance aux gens et il sait s'entourer", maintient pourtant un proche.

Il a aussi une "culture hors normes", vante l'ancienne ministre Brigitte Girardin, amie depuis 45 ans.

Son omniprésence médiatique des derniers mois lui a donné l'occasion de partager ses goûts éclectiques, d'Arthur Rimbaud et Fiodor Dostoïevski à Damso et Theodora.

"C'est un ChatGPT humain", résume le soutien cité plus haut.

Mais l'attention renouvelée n'a pas apporté que du positif.

L'ex-ministre a été mis en cause cette année pour des statuettes offertes lorsqu'il était au Quai d'Orsay. Il y a vu une nouvelle manigance du clan Sarkozy, qui le conteste vigoureusement.

Il s'agace aussi des questions répétées sur ses liens d'affaires réels ou supposés avec la Chine, l'Arabie saoudite ou le Qatar.

Alors, pourquoi cette candidature ?

Son équipe assure qu'il n'est pas venu chercher la gloire. "Sa carrière n'est plus à construire, il a tout eu", dit l'un. Pour un autre, "il n'a plus rien à perdre".