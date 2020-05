Villas-Boas, plus belle la vie ?

À la suite d'un énième retournement de situation, André Villas-Boas semble finalement parti pour honorer sa deuxième et dernière année de contrat sur le banc de l'Olympique de Marseille. Si la nouvelle a de quoi ravir les supporters marseillais sur le plan sportif, elle interroge en interne, alors que la guerre d'ego entre le coach portugais et son président Jacques-Henri Eyraud est ouvertement déclarée.

Villas-Boas devrait finalement rester à l'OM

Une vraie histoire d'amour entre AVB et ses joueurs

Son sort apparaissait scellé. Quelques jours après le départ d'Andoni Zubizarreta - à l'origine de sa venue à Marseille - et une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2023 refusée, André Villas-Boas semblait déjà bien loin de la Canebière et plongeait tout un club dans l'impasse. Le bras de fer était engagé entre des dirigeants quasiment incapables d'assumer financièrement le licenciement d'un entraîneur qui émarge à près de quatre millions d'euros à l'année d'un côté, et un coach indisposé à démissionner et donc s'asseoir sur une telle somme de l'autre. Mais dans un revirement de situation digne de ceux que la ville est habituée à connaître dans la série, le Portugais est venu arranger tout le monde ce lundi, en prenant un virage à 180 degrés. Le changement de cap est radical : il souhaite finalement rester à l'OM et aller au bout de son contrat qui prendra fin à l'été 2021.Si le technicien lusitanien s'est entretenu à plusieurs reprises au téléphone avec son propriétaire Frank McCourt (avec qui il garde encore de bonnes relations), sa décision, aussi surprenante soit-elle, a surtout été motivée par un soutien sans faille de son effectif. Conscients que la belle saison olympienne, terminée à la deuxième place de Ligue 1, est due en grande partie au travail fourni par leur coach, tous les joueurs lui ont tour à tour manifesté des marques d'affection et de support ces dernières semaines., confiait même l'un d'entre eux à RMC Sport lundi soir. L'ancien homme fort de Chelsea et de Tottenham est également touché par l'amour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com