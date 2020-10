Villas-Boas : "Malheureusement, Marseille n'a pas l'argent pour faire venir Guardiola"

Sans solution pour éviter le naufrage contre Manchester City (0-3), André Villas-Boas a livré sa propre version des faits en conférence de presse. Et pour lui, la défense à cinq n'avait rien d'une hérésie.

City passe l'OM au barbecue

"À vous écouter, chaque choix que je fais est le mauvais."

On a eu un peu de malchance quand même. En première mi-temps, on a démontré beaucoup de nervosité. On a eu un peu du mal à se sortir de la pression de Manchester City. Rongier n'a pas beaucoup de chance. Il a voulu bien sortir le ballon et en prend le but. En seconde mi-temps on est mieux. On commençait à maîtriser le ballon, les pistons Sakai et Amavi fonctionnaient mieux, on a repris confiance, mais le deuxième but nous tué. Le troisième n'a fait qu'alourdir cette défaite.Sur les dix derniers matchs de City, huit de ses adversaires ont joué ainsi. La défense à cinq est plutôt la norme. C'est une équipe qui maîtrise le jeu et la largeur. À quatre, ils vont te rentrer dedans, passer à travers les lignes. On a choisi ce système-là pour être en place et contrôler la largeur. Mais on a perdu des ballons faciles, comme celui de Rongier sur le but et celui de Leonardo, sous la pression agressive qu'ils ont exercée. Mais ce qu'on a vu de City, il n'y a rien de nouveau. Pour tout le monde, c'est la même chose.La dernière fois que j'avais tenté quelque chose contre une équipe de ce calibre, on avait pris 4-0, et vous m'avez massacré. À vous écouter, chaque choix que je fais est le mauvais. Juste parce que j'ai un rapport froid avec vous... Mais quand même il ne faut pas abuser. City est City. Ils ont aussi dépensé 1 milliard d'euros en cinq ans. Il y un coach, qui est un phénomène : il joue pour la possession du ballon que ça soit à Barcelone, au Bayern ou à City. Mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com