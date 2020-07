Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villarreal termine par une victoire, le Real Valladolid également Reuters • 19/07/2020 à 20:47









Villarreal termine par une victoire, le Real Valladolid également par Florian Burgaud (iDalgo) En Espagne, c'est jour de clôture de la Liga. Après la balade du FC Barcelone face à Alavés (5-0) dans le pays Basque, Villarreal a écrasé Eibar 4-0 à la Ceramica. Pourtant, à 20 minutes de la fin de la partie, le score était encore nul et vierge. L'ancien Marseillais Zambo Anguissa (71e) a ouvert la marque avant le festival de Gerard Moreno (86e, 89e) et de Moi Gomez (90e+4). Santi Cazorla a disputé son dernier match avec le "sous-marin jaune" qui termine le Championnat à la cinquième place. Dans l'autre rencontre de 18h30, le Real Valladolid bat le Real Betis 2-0 (Guardiola, Plano) dans un match de bas de tableau entre clubs sauvés de la relégation.

