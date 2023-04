information fournie par So Foot • 08/04/2023 à 23:32

Villarreal surprend le Real Madrid

Real Madrid 2-3 Villarreal

Buts : Pau Torres (16 e , CSC) et Vinícius Júnior (48 e ) pour les Merengues // Chukwueze (39 e et 80 e ) et Morales (70 e ) pour le Submarino Amarillo

À Santiago Bernabéu ce samedi soir, Villarreal s’est imposé face au Real Madrid au terme d’un match à rebondissements (2-3) pour grimper au cinquième rang à quatre points de la Ligue des champions.…

AB pour SOFOOT.com