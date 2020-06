Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villarreal revient dans la course à la Ligue des Champions Reuters • 28/06/2020 à 20:18









Villarreal revient dans la course à la Ligue des Champions par Léo De Garrigues (iDalgo) En s'imposant à domicile contre Valence (2-0), Villarreal revient à seulement 3 points de la 4e place du FC Séville. D'une reprise astucieuse, Paco Alcacer, servi par Gerard Moreno, a ouvert le score à la 14e minute avant que ce même Moreno ne double la mise juste avant la mi-temps. Les locaux ont largement dominé la rencontre et peuvent espérer accrocher une qualification en Ligue des Champions au vu du niveau de jeu produit aujourd'hui. Le sous-marin jaune grimpe au 5e rang au classement et prend 5 points d'avance sur sa victime du jour, 8e de Liga.

