Villareal s'incline contre la Real Sociedad, Getafe reste muet à Alavés par Matthieu Cointe (iDalgo) Séville peut remercier Villareal. Le club andalou est assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions après le faux pas de son poursuivant. L'équipe de Javier Calleja a perdu lundi soir contre face à la Real Sociedad à domicile (1-2). Willian Jose a ouvert le score à l'heure de jeu avant que Diego Llorente ne fasse le break sur une offrande d'Oyarzabal. Santi Cazorla a réduit l'écart en fin de partie. Villareal reste 5ème alors que la Real revient à hauteur de Getafe et vise une qualification directe en Ligue Europa. Les hommes de Pepe Bordalas n'ont pas trouvé le chemin des filets sur la pelouse d'Alavés (0-0). Hugo Duro s'est vu refuser un but par la VAR en toute fin de rencontre. Au classement, Alavés est encore à portée de la zone rouge et ne compte que 4 points d'avance sur Leganes, premier relégable.

