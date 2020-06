Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villareal prend une option, Getafe cale encore Reuters • 16/06/2020 à 22:22









par Matthieu Cointe (iDalgo) Villareal vise l'Europe. Le "sous-marin jaune" a battu Majorque à domicile ce mardi pour le compte de la 29ème journée de Liga (1-0). Carlos Bacca a été l'unique buteur de la partie en première période. Au classement, Villareal grimpe à la 7ème place et est provisoirement qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. 18ème, Majorque reste dans la zone rouge, à une petite longueur du Celta Vigo, premier non barragiste. Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Getafe a été tenu en échec par l'Espanyol Barcelone (0-0). Les hommes de Pepe Bordalas ont joué en supériorité numérique pendant plus de 75 minutes après l'exclusion de Bernardo en début de partie, mais ils n'ont jamais réussi à faire la différence. Getafe enchaîne un troisième match sans gagner mais revient à hauteur de la Real Sociedad dans la course à la Ligue des Champions. 19ème, l'Espanyol est toujours relégable.

