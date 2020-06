Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villareal arrache la victoire face au Celta Vigo Reuters • 13/06/2020 à 19:51









Villareal arrache la victoire face au Celta Vigo par Matthieu Cointe (iDalgo) Villareal a bien failli tombé dans le piège tendu par le Celta Vigo samedi après-midi, au cours de la 28ème journée de Liga. Pour leur retour à la compétition, les hommes de Javier Calleja ont dominé la rencontre mais ont manqué d'efficacité devant le but (15 tirs à 4, pour 4 cadrés). Entré en cours de jeu, Manuel Trigueros a inscrit le seul but de la partie dans le temps additionnel de la seconde période. Au classement, Villareal grimpe à la 8ème place et n'est plus qu'à deux points d'une potentielle place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. De son côté, le Celta Vigo a du mal cette saison. Les joueurs d'Oscar Garcia sont 17èmes et n'ont qu'une longueur d'avance sur la zone rouge.

