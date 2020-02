Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Villani "pose ses conditions" d'un rapprochement avec Buzyn Reuters • 17/02/2020 à 14:42









VILLANI "POSE SES CONDITIONS" D'UN RAPPROCHEMENT AVEC BUZYN PARIS (Reuters) - Cédric Villani a exposé par téléphone lundi à Agnès Buzyn les conditions d'un éventuel rapprochement en vue des élections municipales à Paris, a-t-on appris dans l'entourage du candidat dissident de la majorité. La désignation en catastrophe de l'ancienne ministre de la Santé à la place de Benjamin Griveaux pour conduire la liste La République en marche aux élections des 15 et 22 mars rebat les cartes dans la capitale, où la maire socialiste sortante Anne Hidalgo a pour l'instant le vent en poupe dans les sondages. "Cédric Villani a posé ses conditions pour envisager d'éventuelles convergences", a dit à Reuters un membre de l'entourage du député mathématicien, écarté de LaRem et crédité pour l'heure d'une dizaine de points dans les sondages d'intentions de vote pour le premier tour. Cédric Villani a demandé des "concessions majeures" en matière d'écologie et de démocratie notamment, a-t-on ajouté de même source. Le projet du député de l'Essonne comprend un plan d'investissements de cinq milliards d'euros pour l'écologie sur la mandature et l'agrandissement de Paris via l'intégration d'une vingtaine de communes voisines d'ici 2030. D'un point de vue politique, Cédric Villani a évoqué avec Agnès Buzyn "l'ouverture à un accord de second tour avec les Verts pour réaliser les conditions de l'alternance sur une base écologiste et progressiste". Représenté par David Belliard, le camp d'Europe Ecologie-Les Verts est pour l'instant crédité de près d'une quinzaine de points dans les sondages d'opinion. (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

