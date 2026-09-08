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Viking FK, l’équipe à deux têtes
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 19:30
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Viking FK, l’équipe à deux têtes

Viking FK, l’équipe à deux têtes

Fin d’année 2020, Bjarne Berntsen, coach du Viking FK, est brutalement mis à la porte par ses dirigeants. Morten Jensen et Bjarte Lunde Aarsheim, les deux entraîneurs adjoints de Berntsen, sont promus entraîneurs principaux. « Sont » car, aussi rare soit-il, le club décide de faire confiance aux deux Norvégiens pour diriger l’équipe. Et le ménage à deux semble fonctionner, puisqu’ils se lancent ce mercredi en Ligue des champions.

« On se connaît depuis 15 ans… on est un peu comme mari et femme » , raconte en conférence de presse, le 17 août dernier, Morten Jensen, entraîneur du Viking Fotballklubb, sur sa relation avec Bjarte Lunde Aarsheim, autre coach principal de l’écurie nordique. À l’aube d’un rendez-vous historique en barrage aller de Ligue des champions face au Dinamo Zagreb, le technicien s’est amusé de cette collaboration bicéphale en ajoutant : « C’est comme si on élevait des enfants ensemble. Et si vous vous demandez si un divorce est à l’horizon : non, pas du tout, nous sommes toujours très heureux en ménage ! »

Si Jensen se la joue maître des métaphores, c’est parce que dès le départ, en 2021, l’association des deux hommes a fait grincer des dents la presse scandinave. Jamais dans l’histoire du championnat norvégien, l’Eliteserien, un club n’a été entraîné simultanément par deux techniciens. Dans le monde du football, un duo d’entraîneurs principaux est rarissime. Il y a eu Gérard Houllier et Roy Evans à Liverpool en 1998, Jean-Guy Wallemme et Rudi Garcia à Saint-Étienne en 2001, ou encore Ollé-Nicolle – Pichot au Mans en 2020. Mais la différence de ces partenariats avec celui entre Jensen et Aarsheim est forte. Ce dernier a tenu et tient encore debout. Mieux que tenir debout, les deux coachs, de respectivement 45 et 51 ans, marquent l’histoire de l’équipe de la ville portuaire de Stavanger, située sur la côte sud-ouest norvégienne.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com

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