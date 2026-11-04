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Vikash Dhorasoo pose sa candidature pour entraîner Le Havre
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 10:15

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Vikash Dhorasoo pose sa candidature pour entraîner Le Havre

Vikash Dhorasoo pose sa candidature pour entraîner Le Havre

Retour au bercail ? L’ancien joueur de l’équipe de France, désormais chroniqueur sur La Chaîne L’Équipe, Vikash Dhorasoo fait campagne pour un retour chez lui, au Havre. Natif de la ville, il se voit en sauveur d’un club en crise depuis le renvoi de Didier Digard par les propriétaires Blue Crow, après la défaite de ce week-end, suivi des départs de Demba Ba et Jean-Michel Roussier. Parce qu’être coach en Ligue 1, c’est son projet !

« Je sais comment être dans un vestiaire qui va jouer le maintien »

Ça risque d’être utile, en effet. Bon dernier du championnat, Le Havre n’a obtenu que deux petits points et cherche toujours sa première victoire de la saison. C’est donc dans cette optique que le joueur formé par la maison ciel et marine se voit en sauveur : « J’ai joué au Havre pendant 14 ans, j’ai surtout joué le maintien, donc je sais comment être dans un vestiaire qui va jouer le maintien, qui est capable d’embarquer tout le monde pour une mission, pour être des guerriers. »

LT pour SOFOOT.com

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