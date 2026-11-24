La chute des financements internationaux menace de fragiliser la riposte mondiale au sida qui tue encore 1.600 personnes par jour ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

En dépit de progrès notables et constants dans la lutte contre le VIH, la chute des financements internationaux menace de fragiliser la riposte mondiale à ce virus qui tue encore 1.600 personnes par jour, alerte mardi l'Onusida.

"Le monde s'est rapproché de l'objectif de maîtriser la pandémie de VIH mais les réorientations et les réductions de financements, ainsi que les perturbations des services qui en résultent, compromettent ces avancées", annonce l'organisation dans un communiqué accompagnant son rapport annuel.

Le nombre de décès liés au sida est tombé à son niveau le plus bas depuis plus de deux décennies, témoignant selon l'organisation de "l'élargissement de la couverture et de l'amélioration de la qualité des programmes de traitement et de soins".

Environ 570.000 personnes sont mortes de maladies liées au sida dans le monde en 2025, soit près de 1.600 décès par jour, mais ce chiffre était encore de 600.000 en 2024 et de 1,3 million en 2010.

Se basant sur les données de 172 pays, l'Onusida estime qu'en 2025 32,1 millions des 41 millions de personnes vivant avec le VIH (78 %) bénéficiaient d'un traitement vital, contre 30,8 millions en 2024 et 500.000 en 2000.

À mesure que davantage de personnes vivant avec le VIH prennent des médicaments antirétroviraux, le risque de transmission du virus diminue également, note l'organisation.

Ainsi, on estime que 1,2 million de personnes ont contracté le VIH en 2025 (contre 1,3 en 2024), soit une baisse de 42 % par rapport à 2010 (2,1 millions).

"Inégaux"

Le recul le plus marqué a été observé chez les enfants de 0 à 14 ans en Afrique subsaharienne ( AFP / RODGER BOSCH )

Le recul le plus marqué a été observé chez les enfants de 0 à 14 ans en Afrique subsaharienne, avec une diminution de 69 % sur la période, explique l'Onusida, jugeant toutefois les progrès "inégaux".

L'organisation prend pour exemple l'Afrique subsaharienne, où près des deux tiers des nouvelles infections au VIH en 2025 (380.000) concernaient des femmes.

Dans cette région, 69 % des nouvelles infections touchent des personnes issues des populations vulnérables et leurs partenaires sexuels.

En dépit des progrès enregistrés, l'Onusida alerte sur les pertes de financements internationaux qui "ont déstabilisé les programmes (...) dans le monde entier, dans un contexte de contraction plus générale de l'aide publique au développement ces dernières années".

Selon l'organisation, les programmes de lutte contre le VIH ont subi une diminution de 18 % de leurs financements internationaux en 2025.

"Prévention et dépistage sous pression"

Les États-Unis, principal contributeur, ont diminué leur aide bilatérale de 26 % entre 2024 et 2025 ( AFP / Katie SCHUBAUER )

Les États-Unis, principal contributeur, ont diminué leur aide bilatérale de 26 % entre 2024 et 2025, tandis que les décaissements du Fonds mondial ont reculé de 13 % en 2025 par rapport à 2024, constate l'Onusida, rappelant que les contributions des autres grands donateurs avaient déjà diminué d'environ 58 % entre 2010 et 2024.

Si "les gouvernements ont rapidement pris des mesures pour préserver leurs programmes de traitement du VIH, les services de prévention et les systèmes communautaires ont été durement touchés", avertit l'organisation, évoquant un impact sur des programmes de distribution de préservatifs.

De même, le nombre de tests de dépistage et de mesure de la charge virale diminue, tout comme le nombre de personnes entamant un traitement contre le VIH pour la première fois ou celles ayant recours à la prophylaxie pré-exposition orale.

En outre, souligne-t-elle, malgré les avancées scientifiques "des millions de personnes n'ont toujours pas accès aux services et aux outils qui leur permettraient de rester séronégatives ou de vivre longtemps et en bonne santé" avec le virus.

L'essentiel de l'impact de ces coupes devrait être ressenti en Afrique subsaharienne, qui demeure la région la plus touchée par le VIH, souligne l'Onusida.

"Chaque clinique qui ferme, chaque agent de terrain qui perd son emploi et chaque jeune femme à qui l’on refuse l’accès aux services de prévention aujourd’hui risque de devenir, demain, une nouvelle personne infectée par le VIH", déplore Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’Onusida.

"Plusieurs années pourraient être nécessaires avant que toutes les conséquences de ces interruptions de services ne se manifestent, alors même que la dynamique de l'épidémie pourrait déjà avoir considérablement évolué", prévient encore l'organisation.

Pour elle, "la voie à suivre nécessite un renouveau de la solidarité internationale, un renforcement des investissements nationaux équitables, des transitions soigneusement planifiées et une allocation plus ciblée des financements".

"Les moyens de redynamiser l'effort mondial visant à mettre fin au sida existent", poursuit l'Onusida, assurant que son objectif de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030 "reste possible".