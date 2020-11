Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vigo surprend Grenade, Bilbao et Getafe se neutralisent Reuters • 29/11/2020 à 21:06









par Léo De Garrigues (iDalgo) Le Celta Vigo, qui n'avait plus gagné en Liga depuis le 19 septembre, a pris trois précieux en dominant Grenade (3-1). Les hommes d'Eduardo Coudet ont pourtant été menés après l'ouverture du score de Luis Suarez. Mais Nolito, Miguel Baeza puis Francisco Beltran ont permis à Vigo de renverser le match. Grâce à ce succès, le Celta grimpe au 18e rang tandis que Grenade est 8e. Dans l'autre match de l'après-midi, l'Athletic Bilbao et Getafe ont fait match nul (1-1), Angel répondant à l'ouverture du score précoce de Asier Villalibre. Au classement es deux formations sont à égalité avec 13 points.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.