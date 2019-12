Vigilance rouge pluie-inondations dans le Sud-Est : à quoi sert le plan Orsec ?

Etat d'alerte maximal. Les Alpes-Maritimes et le Var ont été placés en vigilance rouge pluie et inondations, ce dimanche, par Météo France. Conséquence : comme il l'a déjà fait la semaine passée, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé le déclenchement du plan Orsec. Une cellule de crise a été ouverte à la préfecture pour coordonner ce plan qui permet de faire face à des catastrophes naturelles, industrielles ou sanitaires.Les craintes sont importantes : ce dimanche, 150 à 200 mm de pluie sont attendus dans l'après-midi. Les zones littorales risquent d'être les plus impactées, avec des risques de ruissellement et des débordements des cours d'eau côtiers. La semaine passée, six personnes ont péri lors des crues. A l'initiative du @prefet06 notre département est placé en alerte rouge "pluies-inondations", une cellule de crise suit l'évolution de la situation. A la demande de @cestrosi , la @VilledeNice , la @MetropoleNCA et l'ensemble des services sont évidemment mobilisés. pic.twitter.com/EbsWjTz5fi-- Gaël Nofri (@GaelNofri) December 1, 2019 L'autorité du préfetCe plan d'Organisation de la réponse de sécurité civile permet de mobiliser les services de secours pour faire face à une urgence. Sapeurs-pompiers, Samu, forces de l'ordre, associations de sécurité civile, parfois militaires, services de renseignement ou encore agents municipaux sont sollicités, dans un cadre exceptionnel, afin de protéger des populations, des biens, ou faire face à une menace contre l'environnement.Dans le cas des intempéries, le dispositif a été déclenché par le préfet des Alpes-Maritimes, dont la préfecture devient le centre opérationnel. Orsec peut aussi être déclenché par l'un des sept préfets de zone de défense et de sécurité, ou au niveau national. À Paris et dans les départements de la petite couronne, la direction des opérations de secours est assurée par le préfet de police. En mer, ...