Vigilance orange crues: débordements en cours dans le Pas-de-Calais

Inondations près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais le 2 janvier 2024 ( AFP / DENIS CHARLET )

Des débordements de cours d'eau sont en cours lundi en début d'après-midi dans le Pas-de-Calais, placé en vigilance orange crues, notamment à Bourthes où les routes de la commune sont inondées, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon Vigicrues, les pluies "qui touchent le nord-ouest de la région depuis dimanche soir apportent des cumuls importants". Quatre cours d'eau sont en vigilance orange dans le département: l'Hem, l'Aa, la Lys amont-Laquette et la Canche.

Selon l'organisme, ces pluies vont "perdre en activité au cours de l'après-midi".

"Les craintes c'est que ça monte encore et que l'angoisse vienne encore nous déraciner", s'inquiète Patrick Février, 66 ans, habitant de Bourthes, commune où l'Aa prend sa source. "Même s'il y a de l'eau dans la maison, je reste quand même une nuit et puis après on voit le lendemain", affirme l'habitant.

"Ces précipitations interviennent dans un contexte hydrologique déjà très sensible", a noté la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué, qui indique qu'à ce stade "aucune intervention marquante ni évacuation du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) n'est à signaler".

Plusieurs routes départementales ont été barrées ou sont difficilement praticables à cause des inondations, a-t-elle ajouté.

Par mesure de prévention, le préfet a décidé de repositionner sur le terrain les pompes déployées dans la région en novembre et janvier.

Depuis novembre, le Pas-de-Calais a été touché par plusieurs épisodes d'inondation. Des pluies inédites à l'automne, près de trois fois la normale, ont notamment entraîné trois semaines de crues à partir du 7 novembre.

Dans ce département, quelque 6.500 habitations ont été sinistrées en novembre et 2.800 en janvier, selon la préfecture.

Outre le Pas-de-Calais, cinq autres départements ont été placés en vigilance orange crues par Météo-France: le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde.

Dans le sud-ouest du pays, des crues modérées donnant lieu à de faibles débordements localisés sont attendues sur les bassins de l'Isle et la Dronne.

Dimanche, plusieurs axes routiers ont été coupés dans les Landes en raison des forts cumuls de pluie et d'inondations, sans dégâts majeurs constatés.