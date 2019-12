Vigilance orange : 11 départements en alerte, un disparu après des inondations dans le Lot-et-Garonne

Ça va encore souffler. Météo France a maintenu samedi en milieu d'après-midi onze des quatorze départements en vigilance orange dans le Sud-Ouest, principalement pour des vents violents et des inondations.La dégradation mêlant pluies et vents violents qui traverse l'ouest de la France a fait vendredi deux mort et cinq blessés. Le département des Pyrénées-Atlantiques avait été placé en vigilance rouge dans l'après-midi de vendredi, du fait d'un risque très fort d'inondations.Ce samedi, l'alerte a été levée dès le matin pour l'Aisne, l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime, la Somme et le Tarn, la Corse du Sud et le Lot. Dans l'après-midi, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont à leur tour vu leur stade de vigilance passer de l'orange au jaune.Restent donc en vigilance orange samedi en fin de journée : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. 14 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/vN5PqFlYXn-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 14, 2019 La vigilance devrait être maintenue quelques heures, le temps que la dépression s'évacue par la Belgique. « Les vents les plus forts sont passés, on a encore observé des rafales de l'ordre de 100 km/h dans l'intérieur de la Haute-Normandie » entre 4 et 6 heures du matin, note le prévisionniste de Météo France.Des vents de 87 km/h à Cayeux-sur-Mer (Somme), 101 km/h à Saint-Armoult, 93 km/h à Beauvais et à Creil (Oise), 89 km/h à Saint-Quentin (Aisne), 88 km/h à Bernaville (Somme), ont été enregistrés.Deux morts et cinq blessésUn septuagénaire a été retrouvé mort samedi après avoir été porté disparu la veille à Espiens, dans le Lot-et-Garonne. Cet homme âgé de 76 ans était sorti de chez lui dans la soirée pour aller chercher son courrier, qui a ...