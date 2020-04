Viggo Mortensen: "Des supporters de River me pissaient sur la tête"

Pour le grand public, il reste Aragorn, l'un des membres de la Communauté de l'Anneau. Pour les supporters de San Lorenzo, Viggo Mortensen est tout simplement "Guido", le plus célèbre hincha du club préféré du pape François. Entretien avec un taré de football.



Il y a une phrase très connue de l'écrivain Eduardo Galeano :Même s'il faut être flexible dans la vie professionnelle et personnelle, je suis complètement d'accord avec Galeano. Les hommes et les femmes qui se disent supporters d'un club ne peuvent pas être pris au sérieux s'ils changent de couleurs. Dans le football, aussi bien pour ceux qui le pratiquent que pour ceux qui le regardent, il y a constamment des leçons sur la manière la plus noble et élégante de vivre, mais aussi des exemples d'humiliations et de comportements insupportables. Il y a tous les sentiments dans le football, c'est une école sociale. Il est impossible de définir la relation fusionnelle d'un supporter pour son club, tout comme il est impossible d'expliquer ce qui rend ce sport aussi spécial. Une fois, Hector "Bambino" Veiram'a dit :Bambi est un type spécial. Il a joué pour deux clubs que tout oppose, San Lorenzo et Huracán, et pourtant, il est aimé des deux franges de supporters. Quelque part, ça nécessite beaucoup de talent.Culturel et anticulturel. Albert Camus a dit qu'il avait beaucoup plus appris sur la condition humaine et l'éthique sur un terrain de football que n'importe où ailleurs. Les joueurs, entraîneurs et spectateurs sont capables de nous offrir des gestes empreints de courage, et d'un autre côté ils peuvent aussi nous offenser, nous faire enrager et nous déprimer avec les plus bestiaux et malhonnêtes comportements dont l'être humain est capable.Dites-lui de chercher des vidéos de l', la sélection hollandaise emmenée par Cruyff, et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com