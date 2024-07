Vietnam: onze morts dans un glissement de terrain qui a emporté un van

Photo diffusée par l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le 13 juillet 2024, de sauveteurs transportant un blessé vers un hôpital, après un glissement de terrain dans la province de Ha Giang ( Agence vietnamienne d'information (VNA) / STR )

Au moins onze personnes sont mortes emportées par un glissement de terrain à bord de leur van, dans le nord du Vietnam, ont rapporté les médias officiels samedi.

Le glissement, provoqué par de fortes pluies, a emporté le véhicule de 16 places vers 04H00 locales (21H00 GMT vendredi) alors que celui-ci traversait le district de Bac Me, dans la province de a Giang, dans le nord du pays, a écrit le journal Tuoi Tre.

Les secouristes ont retrouvé onze corps sans vie - un précédent bilan faisait état de sept corps - dont celui d'un petit garçon, et six survivants qui ont été transférés à l'hôpital, a ajouté la même source.

Des recherches pour retrouver deux personnes disparues sont en cours.

Des photos et des vidéos publiées par les médias d'Etat ont montré des excavatrices, des ambulances et des centaines de secouristes s'affairer sur la route boueuse située à flanc de coteau où s'est produit l'accident.

Des informations de presse rapportent que trois personnes voyageant dans un autre véhicule étaient sur les lieux au moment du glissement, sans donner de détails sur leur état de santé.

Le nord du Vietnam connaît actuellement de fortes précipitations, en raison de la mousson qui s'étend de juin à novembre, et elles entraînent régulièrement des inondations et des glissements de terrain. Les routes de montagne en sont d'autant plus dangereuses.

En juin, trois personnes ont été tuées par d'importantes inondations dans la province de Ha Giang.

En 2023, les catastrophes naturelles ont provoqué la mort ou la disparition de 169 personnes dans le pays.

Les scientifiques affirment que le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents.