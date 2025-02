Vietnam: les députés approuvent une coupe drastique de la fonction publique

L'assemblée nationale du Vietnam, à Hanoï le 17 février 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

L'Assemblée nationale du Vietnam a adopté mardi une réforme visant à supprimer 20% des emplois de la fonction publique et à économiser des milliards d'euros du budget de l'Etat, dans le cadre, selon le pouvoir communiste, d'une "révolution" destinée à donner un coup de fouet à la croissance.

Les députés ont adopté très largement le texte, selon un communiqué de l'organe législatif, totalement contrôlé par le Parti communiste vietnamien (PCV), dont le bureau politique demeure l'instance la plus influente du pays.

Dans le cadre de ce projet, le nombre de ministères et d'agences gouvernementales sera ramené de 30 à 22. La fonction publique, les médias d'Etat, la police et l'armée subiront également des restructurations.

Le gouvernement a dit vouloir supprimer un emploi public sur cinq au cours des cinq prochaines années, ce qui pourrait concerner des centaines de milliers de personnes.

Cette initiative évoque la vaste offensive lancée aux Etats-Unis par le président Donald Trump et le milliardaire Elon Musk pour sabrer les dépenses fédérales, ou l'Argentine, où le dirigeant Javier Milei, chantre des coupes "à la tronçonneuse", se targue du licenciement de 33.000 fonctionnaires en un an.

Mais elle créé un malaise dans le pays communiste, où travailler pour l'Etat a longtemps signifié bénéficier d'un emploi à vie.

- "Tumeurs" -

La fonction publique a employé environ deux millions de personnes en 2022, selon des données officielles, mais l'Organisation internationale du travail estime que ce chiffre serait plus élevé.

Le gouvernement a déjà indiqué que 100.000 fonctionnaires seraient licenciés ou se verraient proposer un départ anticipé à la retraite, mais il n'a pas clarifié comment il allait atteindre ses objectifs.

Son projet de restructuration prévoit, entre autres, l'intégration du ministère des Investissements au sein de celui des Finances, alors que le portefeuille des Ressources naturelles et de l'Environnement fusionnera avec l'Agriculture.

Selon les autorités, les économies pourraient s'élever à 113.000 milliards de dongs, soit plus de 4,3 milliards d'euros, sur la période, malgré des coûts supérieurs -presque 5 milliards- pour les retraites et les indemnités de départ

Le secrétaire général du Parti communiste To Lam, considéré comme la personnalité politique la plus puissante du pays, est déterminé à ce que le Vietnam devienne un pays à revenu intermédiaire d'ici à 2030, et fasse un bond dans les rangs des pays à revenu élevé à l'horizon 2045.

En décembre, il a prévenu que les agences de l'Etat ne devaient pas devenir des "planques pour les fonctionnaires médiocres".

"Si nous voulons un corps sain, nous devons parfois prendre des médicaments amers et endurer la douleur pour éliminer les tumeurs", a-t-il même lancé.

- Licenciement "douloureux" -

Les députés vietnamiens à l'Assemblée nationale, à Hanoï, le 12 février 2025 ( AFP / Dang ANH )

Il a assuré que cette refonte bénéficiait du "soutien large du public" mais l'AFP a pu échanger avec plusieurs fonctionnaires qui ont appris leur licenciement dans un délai très court, et qui s'inquiètent de décisions prises en dehors de toute considération sur leurs compétences.

Thanh, qui utilise un pseudonyme pour protéger son identité, a assuré que sa carrière de 12 ans en tant que producteur de télévision avait été interrompue de manière "violente" en janvier, lorsque la chaîne d'information contrôlée par l'Etat pour laquelle il travaillait a été fermée.

Cinq chaînes de télévision publiques au total ont à ce jour cessé d'émettre.

"C'est douloureux d'en parler", confie ce père de deux enfants de 42 ans, reconverti en chauffeur de taxi pour joindre les deux bouts.

S'appuyant sur une croissance économique de 7,1% en 2024, le Vietnam vise les 8% pour cette année.

Mais l'inquiétude monte quant à la vulnérabilité potentielle du pays, très dépendant de ses exportations, aux droits de douane imposés par la nouvelle administration Trump. Les craintes concernent également sa bureaucratie pléthorique et une campagne anticorruption très médiatisée.

Dans un pays où le népotisme est un problème persistant -- le Vietnam étant classé 83e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International --, la mise en oeuvre de cette réforme pourrait provoquer des remous à court terme.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a assuré la semaine dernière que cette réforme "n'allait pas affecter les investissements et l'environnement des affaires au Vietnam."