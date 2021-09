Vietnam: à Hanoï, "mon balcon, mon sauveur" pendant le confinement

Huit millions de personnes vivant dans la capitale vietnamienne sont soumis à un ordre strict de rester à la maison depuis fin juillet, ne pouvant sortir que pour aller chercher de la nourriture ou se rendre à l'hôpital.

This picture taken on September 3, 2021 shows a woman looking out from the balcony of her home in Hanoi, during the government-imposed lockdown to stop the spread of the Covid-19 coronavirus. Overlooking deserted streets, Hanoi's tiny balconies have become places of refuge as the city's locked-down residents squeeze desks, yoga mats and comfy seats for coffee into their bit of fresh air. ( AFP / Nhac NGUYEN )