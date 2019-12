Viens, viens, à l'école des agents

Essor du foot business oblige, le recrutement est aujourd'hui crucial pour assurer la pérennité d'un club. Enjeux financiers toujours plus importants, joueurs convoités toujours plus jeunes. Pour faire face à la tendance, deux professionnels français veulent former les scouts de demain.

Aucune femme dans la salle

Mais qui sont vraiment les agents de joueur ?

Saint-Ouen, un samedi ensoleillé. À quelques mètres du stade Bauer, les U13 du Red Star sont en train de dérouiller leurs homologues de Villejuif. En bord de terrain, une dizaine d'hommes de 20 à 40 ans s'extasient sur le numéro 10 des Audoniens : un grand gabarit élancé, rapide et technique qui fait la différence sur quasiment chaque prise de balle. Les seize adultes sont stagiaires de Souleymane Camara, le manager sportif du Red Star, posé à quelques mètres de distance. Ancien recruteur en Île-de-France pour l'AS Monaco, il anime également la toute nouvelle "", qu'il a co-fondée avec Rachid Khlifi, recruteur en France pour le Liverpool FC.À l'heure du petit déjeuner, le binôme et ses disciples étaient au 150 rue Perronet, dans les locaux de l'EAJF, l'École des agents de joueurs de football. Au cœur de cette zone résidentielle cossue se dresse la maison de ville qui fait office de bureaux. Souleymane Camara et Rachid Khlifi ont pris place devant un rétroprojecteur. C'est le deuxième week-end de l'atelier "formation", qui coûte 1700 euros environ, ou 2700 si l'on prend la formule "complète" sur six week-ends. En plus des présentiels, les étudiants ont accès à une plate-forme de e-learning accessible 24h/24. Dans la salle, aucune fille. "", précise Kylian, jeune homme de 21 ans bon chic bon genre. Ses camarades représentent des "" variées : quelques jeunes en survêtement et casquette, deux/trois trentenaires sapés comme des cadres dynamiques, et une poignée d'éducateurs aux couleurs de leur club. À défaut de parité, la mixité.