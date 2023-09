Viens te mesurer à 19h sur un gros quiz spécial « Foot des années 2000 » avec Scipion

Le principe : un jeudi sur deux, venez affronter en live et en solo pendant plus d’1h un guest, d’autres fans de (so)foot et vos potes (à qui vous pouvez faire suivre le lien) en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples sur votre tablette, smartphone ou ordinateur – avec chaque semaine, un nouveau thème – et repartez, pour le premier, avec un cadeau maison.

Ce jeudi 28 septembre à 19h, il sera donc question du « Football des années 2000 » avec un spécialiste de la question, le Twittos Scipion. …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com