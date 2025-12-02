 Aller au contenu principal
"Viens me tuer": l'appel des jeunes fourmis malades pour sauver la colonie
information fournie par AFP 02/12/2025 à 17:25

Sur cette photo prise en 2016 au laboratoire de l'Institut des sciences et technologies d'Autriche (ISTA) à Klosterneuburg, des fourmis ouvrières adultes tuent une chrysalide infectée de façon terminale à l'intérieur de son cocon ( ISTA / Christopher PULL )

Les jeunes fourmis malades diffusent une odeur invitant les fourmis adultes à venir les tuer afin de protéger la colonie de toute épidémie, une attitude altruiste qui ne concerne pas les jeunes reines, selon une étude rendue publique mardi.

Les fourmilières sont un "terrain parfait pour que se répande une épidémie avec ces milliers de fourmis rampant les unes sur les autres", explique à l'AFP Erika Dawson, écologue comportementale à l'Institut Science et Technologie d'Autriche et autrice principale de cette étude publiée dans Nature Communications.

Quand les adultes sont atteints d'une maladie qui pourrait se répandre, elles quittent la fourmilière pour mourir seules. Mais les jeunes - les chrysalides - sont encore dans leur cocon et ne peuvent se distancier socialement.

Les scientifiques savaient déjà que quand ces chrysalides en sont au stade terminal, elles diffusent une certaine odeur.

Les adultes se rassemblent alors autour, enlèvent le cocon, et "mordent dans les chrysalides pour y diffuser un poison", explique Erika Dawson. Ce poison agit comme un désinfectant, et tue le pathogène comme la chrysalide.

A travers leur étude, les scientifiques ont cherché à savoir si les chrysalides étaient actives dans cette démarche, avec un message du type "eh ! viens me tuer", image la chercheuse.

Ils ont d'abord isolé l'odeur émise par une chrysalide malade de la famille des petites fourmis noires de jardin (Lasius neglectus), et l'ont introduite dans une couvée saine de laboratoire: les fourmis travailleuses sont quand même venues les détruire.

Puis l'équipe a prouvé que les chrysalides malades ne produisaient cette odeur qu'à proximité des fourmis adultes, prouvant ainsi qu'il s'agissait "d'une signalisation altruiste de leur maladie", selon l'étude.

Leur étude a également montré que cette attitude altruiste ne concernait pas les reines à l'état de chrysalide. Si celles-ci sont malades, elles ne le signalent pas à la communauté.

"Nous avons découvert que les reines à l'état de chrysalide ont un bien meilleur système immunitaire que les travailleuses. Elles sont donc capables de combattre l'infection et nous pensons que c'est la raison pour laquelle elles ne se signalent pas", explique la chercheuse.

Environnement
