Viens défier Stéphane Dalmat jeudi à 19h sur un quiz foot !

Les quiz reviennent ! So Foot te propose ce jeudi à 19h en direct sur sa chaîne Twitch So What!? une version interactive de son test de culture et connaissance foot.

Le principe : venez affronter en live et en solo pendant 1h un guest, d’autres fans de (so)foot et vos potes (à qui vous pouvez faire suivre le lien) en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples sur votre tablette, smartphone ou ordinateur – avec chaque semaine, un nouveau thème – et repartez, pour le premier, avec un cadeau maison .…

MM pour SOFOOT.com