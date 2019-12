Vie privée : CDiscount, AlloCiné et Vanity Fair visés par une plainte d'une ONG

Les trois sites sont soupçonnés d'imposer un traçage publicitaire même aux utilisateurs qui le refusent.

Ces messages d'alerte sont devenus courants depuis l'entrée en vigueur du règlement général européen sur la vie privée (RGPD) en 2018 : à l'arrivée sur un site, ce dernier vous demande si vous acceptez que des cookies, de petits fichiers servant à stocker des informations, enregistrent des données sur vous et votre navigation. Celles-ci servent notamment à afficher des publicités ciblées.

Mais selon l'ONG européenne Noyb, trois grands sites français installent ces cookies sur l'ordinateur de leurs visiteurs même quand ceux-ci le refusent, en violation de la loi. L'association a déposé trois plaintes auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), mardi 10 décembre. Sont concernés par des plaintes distinctes le site de vente CDiscount, le magazine Vanity Fair (groupe Condé Nast) et Allociné (groupe Webedia).

Facebook également visé par la plainte

En utilisant un outil de suivi des cookies développé par un chercheur de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'association a constaté que même après avoir refusé l'installation de ces mouchards, « des centaines d'entreprises tierces avaient reçu l'autorisation de placer des cookies et autres traceurs. Quelques secondes après que l'utilisateur croit avoir rejeté tous les cookies, il est déjà possible de constater que des cookies à visée publicitaire ont été installés illégalement. »

Les plaintes visent également les sociétés qui utilisent ces cookies pour afficher de la publicité ciblée : Facebook, ainsi que les sociétés PubMatic et AppNexus, spécialisées dans la diffusion de publicités dites « programmatiques », vendues aux enchères aux annonceurs en fonction des profils des internautes ciblées.

