VIE PRATIQUE. Une faute directe peut exclure le droit d'une victime à être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes

Une victime peut se voir reprocher son inattention à propos d'anomalies qui aurait dû lui faire comprendre qu'elle était la cible d'une escroquerie.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Commettre une faute directe à l'origine de son préjudice peut entraîner une invalidation du droit à être indemnisé, au titre de la solidarité nationale, par le Fonds de garantie des victimes (FGTI), selon la Cour de cassation.

Une victime d’escroquerie à la carte bancaire avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) en vue d’une réparation par le FGTI. L'article 706-14 du code de procédure pénale permet à toute personne victime de certaines infractions (vol, escroquerie, abus de confiance, destruction, dégradation...), sous conditions de ressources, de recevoir une indemnité lorsqu'elle ne parvient pas à obtenir réparation par d'autres moyens -dans le cas présent par sa banque- et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.

Faute directe

Cet homme s'était fait escroquer après avoir reçu un courriel avec un logo similaire à celui de l'assurance maladie lui indiquant qu’il était admissible à recevoir un remboursement d'un montant proche de celui qu'il attendait. Il avait cliqué sur le lien contenu dans le courriel, puis renseigné son numéro de sécurité sociale, son mot de passe et son numéro de carte bancaire. Il avait ensuite communiqué les codes de sécurité transmis par sa banque.

Or, avait noté la cour d'appel, son attention aurait dû être attirée par plusieurs anomalies . Le courriel ne précisait pas l'identité de l'auteur et contenait deux fautes d’orthographe. De plus, les codes de sécurité concernaient des opérations de paiement, et non de remboursement. Le montant de ces dernières n'avait non plus rien à voir avec celui du remboursement attendu, et la première opération était exprimée en langue étrangère.

La cour d'appel avait donc jugé que la victime avait commis une faute directe à l'origine de son préjudice , ce qui excluait tout droit à indemnisation par le FGTI. Une décision confirmée par la Cour de cassation.

(Cour de cassation, 5 novembre 2026, 2ème chambre civile, n°25-12.778)