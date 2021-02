VIE PRATIQUE: Une cotisation sociale appelée tardivement doit tout de même être payée

Ce n'est pas parce que l'Urssaf appelle tardivement le paiement d'une cotisation que sa demande est nulle et que la cotisation n'est pas due.

La Cour de cassation a jugé ainsi au sujet d'une "cotisation subsidiaire maladie" réclamée à un bénéficiaire de la protection universelle maladie (PUMA) qui a remplacé la couverture maladie universelle (CMU) le 1er janvier 2016.

Un travailleur assujetti à cette "cotisation subsidiaire" refusait de payer sa cotisation 2016 parce qu'elle lui avait été réclamée en décembre 2017 alors que le code de la sécurité sociale impose à l'Urssaf de la réclamer avant le 30 novembre de l'année suivante.

Cette "cotisation subsidiaire maladie" est réclamée aux personnes qui travaillent ou résident en France mais ont des revenus inférieurs à 10% du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire inférieurs à 4.113 euros en 2021. Les étudiants et les travailleurs frontaliers ne sont pas redevables.

L'Urssaf devait appeler la cotisation 2016 avant le 30 novembre 2017, disait ce cotisant, et elle ne peut donc plus le faire après cette date. La cotisation "est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due", énonce le code. Le texte est clair, disait le redevable. Après cette date du dernier jour ouvré de novembre, l'Urssaf ne peut plus demander le paiement de la cotisation de l'année précédente.

Mais l'éventuelle nullité d'un acte doit être prévue par une loi ou un règlement, répondait l'Urssaf, et la Cour de cassation lui a donné raison. Or, aucun texte de prévoit que le dépassement de cette date limite rendrait nul l'appel de cotisations.

Le non-respect de la date limite a pour seul effet de reporter le délai d'exigibilité, c'est-à-dire de décaler la période de trente jours ouverte au redevable pour payer, ont ajouté les juges.

(Cass. CIv 2, 28.1.2021, U 19-25.853).