VIE PRATIQUE. Un garagiste est pleinement responsable si une pièce qu'il a changée est défaillante et c'est à lui de se retourner contre le fabricant

Le professionnel est responsable même s'il n'avait pas la capacité de déceler le défaut inhérent à la pièce.

Quand une pièce changée sur une voiture se révèle défectueuse, le garagiste est responsable de plein droit, même s'il n'avait pas les moyens d'identifier la défaillance, a tranché la Cour de cassation, qui attribue au professionnel la charge de se retourner contre le fabricant de la pièce.

Un couple avait assigné en justice le garagiste qui avait changé la boîte de vitesses automatique de sa voiture acquise neuve, après seulement 50.000 km, car des dysfonctionnements -des accélérations incontrôlées- avaient persisté. Ces anomalies du régime moteur avaient été imputées par les experts à la seule défaillance de la pièce acquise par le garagiste auprès du constructeur.

Responsabilité "engagée de plein droit"

Les propriétaires du véhicule avaient été déboutés en appel. La cour avait jugé que l'intervention et les réparations du garagiste n'étaient "aucunement en cause". Il ne pouvait pas déceler le défaut inhérent à la boîte de vitesses automatique fournie par le constructeur -cette pièce ne pouvant être "ni examinée, ni réparée en sa partie interne"-, donc il n'était pas fautif.

Or, a rappelé la Cour de cassation, la responsabilité du garagiste à l'égard de ses clients "est engagée de plein droit" en cas de défaillance des pièces fournies lors des réparations effectuées, "à charge pour lui d'exercer un recours contre le fabricant".

Sa responsabilité est aussi engagée en cas de faute lors de son intervention et si des problèmes surviennent ou persistent après celle-ci, l'existence d'une faute et celle d'un lien entre sa faute et les désordres étant présumées.

(Cour de cassation, 12 novembre 2026, 1ère chambre civile, n°24-11.117)