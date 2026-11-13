VIE PRATIQUE : Un comportement privé d'un salarié peut-il justifier un lienciement ?

Vue de l’entrée de la Cour de cassation photographiée le 21 mars 2017, à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Selon la Cour de cassation, les agissements relevant de la vie privée d'un employé peuvent justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'ils créent un trouble caractérisé dans l'entreprise.

Elle avait été saisie par un ancien directeur d’agence immobilière qui contestait son licenciement, le jugeant discriminatoire. Celui-ci avait été décidé en raison d’un "comportement extraprofessionnel" ayant causé un "trouble manifeste" dans l’agence qu’il dirigeait .

En l’occurrence, il entretenait une relation de couple, à leur insu, avec deux salariées de l'agence, dont l'une était son épouse.

Lorsque sa compagne, avec laquelle il avait un enfant en bas âge, avait appris qu’il n’était pas séparé de son épouse comme il le lui avait assuré, elle avait décidé de rompre. Il avait alors fait une tentative de suicide. Les trois protagonistes de cette histoire avaient finalement tous été placés en arrêt maladie au même moment.

Un comportement qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise

La cour d’appel avait estimé qu'il "était mal fondé à soutenir que l'arrêt de travail simultané du directeur d'une agence de quarante personnes, d'une salariée qui exerçait des fonctions de gestionnaire de contentieux et d'assistante de direction, et de celle qui occupait le poste de responsable du service de la copropriété, n'aurait entraîné aucun trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise".

Elle avait aussi observé que son comportement "manipulateur" dans la vie personnelle, dénoncé par les deux femmes qui avaient dit craindre pour leur avenir professionnel, " jetait le discrédit sur son activité professionnelle et portait gravement atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence" .

Un raisonnement confirmé par la Cour de cassation. "Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise", souligne-t-elle.

(Cour de cassation, 21 octobre 2026, chambre sociale, n° 24-22.661)