VIE PRATIQUE. Prêt ou don ? En cas de litige, la solution n'est pas évidente

La Cour de cassation a nuancé sa prise de position précédente et estime désormais que les deux parties doivent apporter des preuves.

Quand deux personnes s'opposent au sujet du somme d'argent -que l'un affirme avoir prêté et en attendre le remboursement, et que l'autre estime être un don définitif-, chacune des parties doit apporter des preuves à l'appui de ses affirmations, a tranché la Cour de cassation.

Il ne suffit pas d'exiger de celle qui réclame qu'elle apporte la preuve d'un contrat de prêt, a expliqué la Cour.

Un père et son fils s'opposaient, le premier réclamant la restitution d'une somme versée quelques années plus tôt, alors que le fils évoquait un don en soulignant qu'aucun contrat de prêt n'avait été signé. En février 2012, dans une autre affaire, la Cour avait exigé d'un prêteur qui réclamait un remboursement, qu'il apporte la preuve du prêt, c'est-à-dire qu'il prouve que le bénéficiaire s'était, à l'origine, engagé à rembourser. Ce n'est pas au bénéficiaire de prouver qu'il a reçu un don, disait-elle alors.

Possession "paisible" ou "équivoque" ?

Mais cette fois, les juges se sont montrés plus nuancés. Même sans contrat de prêt ou sans preuve d'un prêt, il ne peut pas être aussitôt déduit qu'il s'agit d'un don , expliquent-ils. Il faut aussi que le bénéficiaire apporte des arguments à sa thèse. Il doit notamment prouver qu'il est en possession de la somme ou du bien de façon "paisible" et non "équivoque".

Or, ce caractère "équivoque" et non "paisible" peut résulter du fait que la bonne entente ne régnait pas particulièrement au moment où l'un a remis le bien ou l'argent à l'autre, ou encore que celui qui a donné était à l'époque dans une situation difficile , dépressif par exemple. Des circonstances qui caractérisaient en l'espèce la situation du père et de son fils.

En l'absence de preuve du prêt, la présomption de don invoquée par celui qui a reçu peut donc être tout de même combattue et annulée. Ce n'est pas parce que l'un n'a pas de preuve que l'autre a forcément raison.

(Cass. Civ 1, 4.11.2020, T 19-13.202).