VIE PRATIQUE. Harcèlement moral : si les pratiques d'une entreprise créent un environnement professionnel général dégradé, un salarié n'a pas pas besoin de prouver qu'il était personnellement visé

Il suffit d'établir que l'environnement professionnel dégradé au sein de l'entreprise était "susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale".

( AFP / THOMAS SAMSON )

Un salarié qui s'estime victime de harcèlement moral n'a pas besoin de prouver qu'il était personnellement visé, dans le cas où les méthodes managériales dans une entreprise aboutissent à une dégradation des conditions de travail, a jugé la Cour de cassation.

Un chirurgien-dentiste salarié d'une caisse d'assurance maladie, licencié pour "indiscipline", "insubordination" et "attitude d'obstruction systématique", avait saisi la justice. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, il demandait la nullité de son licenciement. À l'appui de son action, il avait versé au dossier différents documents -procès-verbal du comité d’entreprise, compte rendu d'une réunion de service, compte rendu d'un CHSCT extraordinaire...- relatifs aux souffrances au travail vécues depuis plusieurs années par les salariés du centre dentaire où il travaillait, "découlant notamment des pratiques managériales".

Tout en reconnaissant l'existence "de méthodes managériales générant une souffrance au travail", la cour d'appel l'avait débouté, observant qu'il se "bornait à dresser un état des lieux général", sans établir "la matérialité de faits" dont il se disait victime.

Or, il n'était pas nécessaire qu'il démontre avoir été personnellement visé, a expliqué la Cour de cassation, dans la mesure où il avait été "contraint de subir un environnement" professionnel ayant pour effet une "dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale", ce qui caractérise un harcèlement moral.

(Cour de cassation, 25 novembre 2026, chambre sociale, n°25-11.038)