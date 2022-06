VIE PRATIQUE. Dire du mal du patron peut conduire au licenciement

Un salarié qui rapporte des propos de son patron qui sont inexacts, peut être reconnu coupable de diffamation.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Dénigrer le patron devant des collègues ou des tiers, tenter de créer un malaise avec d'autres salariés en lui prêtant des propos inexacts , est une cause de licenciement. Il s'agit en effet d'une diffamation et d'un abus de liberté d'expression dans le premier cas et d'un manquement à l'obligation de loyauté dans le second, a observé la Cour de cassation.

Lors d'une conversation, en dehors du travail, un salarié avait expliqué à un autre que le patron le critiquait et le qualifiait notamment de "mauvais". L'employeur l'ayant su, avait contesté avoir jamais émis de pareilles critiques et avait licencié l'employé trop bavard.

Une diffamation même en dehors de l'entreprise

La conversation a eu lieu hors du travail et même hors de l'entreprise, contestait ce salarié. Et il invoquait le droit qu'a tout salarié de s'exprimer, sauf excès, injure ou diffamation.

Mais l'attitude qui consiste à dire du mal de son supérieur en lui prêtant des propos éventuellement faux, blessants, humiliants, à l'égard d'un autre salarié, est destinée à créer un malaise, ont observé les juges. Même si la conversation a eu lieu hors de l'entreprise, il s'agit d'une diffamation et d'un manquement à l'obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, ce qui peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.