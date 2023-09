VIE PRATIQUE: Contribuables solidaires, le fisc doit discuter avec tous

Un contribuable qui risque, avec d'autres, de devoir assumer un redressement fiscal, doit recevoir comme les autres la notification de tous les actes de procédure de l'administration.

Lorsque certains ne reçoivent pas les courriers du fisc, cette erreur peut aboutir à l'annulation de l'avis de recouvrement et à la décharge définitive de toute obligation de paiement, a expliqué la Cour de cassation.

Il s'agit, expliquent les juges, de respecter le caractère contradictoire de la procédure, la loyauté des discussions et les droits de la défense de tous ceux qui sont susceptibles d'être impactés par la réclamation de l'administration.

Ils étaient saisis d'une affaire de succession dans laquelle le fisc reprochait aux deux héritiers d'avoir surévalué le passif, diminuant ainsi les droits à payer.

L'administration ne s'était adressée qu'à un seul des deux héritiers en rejetant sa contestation de l'avis de redressement. L'autre avait dû intervenir volontairement par la suite, lorsque le dossier s'était retrouvé devant la justice.

L'oubli d'un codébiteur solidaire dans la procédure de rectification entraîne son annulation, l'annulation de l'avis de redressement et la décharge définitive des impôts réclamés comme des sanctions, explique la Cour de cassation. Il n'y a pas de régularisation possible.

Mais en revanche, ajoute-t-elle dans un long arrêt en forme de cours de droit, si la discussion est déjà au stade du contrôle fiscal, ou entre les mains de la justice, l'oubli d'un contribuable dans la notification d'un acte peut parfaitement être rectifié par une nouvelle notification générale. Et là, plus de décharge des impôts ou des sanctions. C'est la solution qui a prévalu dans l'affaire, l'oubli de l'un des héritiers ne s'étant produit qu'au stade de la contestation du redressement et non au stade précédent, de son élaboration.

L'obligation de respecter cette loyauté à l'égard de chaque contribuable est bénéfique pour l'Etat, expliquent les juges, car elle garantit la possibilité par la suite de se faire payer par n'importe lequel d'entre eux.

(Cass. Com, 30.8.2023, M 21-12.307).