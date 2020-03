Vie et mort de la marque Airness

Airness, c'est l'histoire d'une success-story des années 2000. Dont le protagoniste est un jeune Malien ayant émigré en France, en Seine-Saint-Denis. Qui commence avec cinq sweats dans un sac plastique pour finir par monter un équipementier qui fournira jusqu'à dix clubs pros avec des ambassadeurs comme Djibril Cissé ou Didier Drogba. Retour sur un ovni du marketing sportif français.



Article paru initialement dans le numéro 133 de SO FOOT.

Une panthère noire lorgne sur un ballon en grognant. Sylvain Wiltord se campe face à elle. Ils se toisent, et se jettent sur la balle. L'attaquant français l'atteint en premier et humilie son adversaire à coups de sombreros et de passements de jambes. La 3D est douteuse, mais le message de cette pub télé est on ne peut plus clair: en 2006, le boss de l'attaque lyonnaise, le sauveur de l'équipe de France en finale de l'Euro 2000, n'est habillé ni par Adidas ni par Nike, mais par un félin né en France quelques années auparavant, Airness. Cette année-là, la panthère trône fièrement sur le maillot de Rennes, Nantes, Lille ou Valenciennes en L1, mais aussi Fulham en Premier League, Boavista en Liga Sagres, Genk en Pro League belge, Nancy en Pro A de basket, ou encore Bourgoin-Jallieu en Top 14 de rugby. Un peu plus au sud, Airness équipe les sélections du Mali, du Gabon, du Congo, du Cap-Vert, du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo (RDC). Dans le cas de la RDC, le partenariat se noue sur un coup de téléphone, un jour de juillet 2004. Celui de Claude Le Roy à Malamine Koné, créateur d'Airness, alors que la sélection, entraînée par le Français depuis quelques mois, débarque à Paris pour un match amical. Sauf que la Fédération n'a pas prévu que les conditions climatiques sont alors loin d'être estivales en France. ", se souvient Claude Le Roy." "", souffle Koné. Le Roy le convainc alors d'équiper la RDC sur le terrain. "