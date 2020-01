Vie et mort de Cédric Chouviat

Décédé d'une asphyxie avec fracture du larynx à la suite d'un contrôle de police le 3 janvier dernier, Cédric Chouviat était père de cinq enfants. C'était également le demi-frère de Marvin Martin, avec qui il est parti à l'Euro 2012 en Ukraine, soit un an avant qu'il fasse signer Yacine Bammou au FC Nantes dans l'anonymat le plus complet.

Il est près de 14h30 ce dimanche quand un long cortège prend le chemin du complexe Louison Bobet de Levallois-Perret. La centaine de personnes ne marche pas pour réclamer la libération de Patrick Balkany, mais pour rendre hommage à Cédric Chouviat, Levalloisien décédé le 5 janvier après l'intervention musclée de quatre policiers. Plaqué au sol, casque sur la tête après avoir refusé d'obtempérer alors qu'il circulait à moto aux abords de la tour Eiffel, l'homme de 42 ans a été victime d'un malaise cardiaque avant de mourir deux jours plus tard d'une fracture du larynx. Mais avant d'être livreur dans l'entreprise de son père, de faire la une des journaux hexagonaux et de relancer le débat autour du plaquage ventral, Cédric Chouviat a côtoyé de près le monde très fermé des agents. Parce qu'il était le demi-frère de Marvin Martin, mais pas seulement.Si les deux hommes ne partagent pas le même nom de famille, ils sont liés par le sang. Cédric et Marvin sont tous les deux les fils de Christian Chouviat, mais Marvin - de dix ans son cadet - a gardé le nom de sa mère. En 2011, quand il est en pleine bourre du côté de Sochaux, le jeune meneur de jeu est épaulé par son père et son frère. Propriétaire d'une fourrière de deux roues à l'époque, l'aîné décide même de se lancer dans la carrière d'agent. Il s'inscrit à l'AMOS Sport Business School, afin de préparer l'examen de la Licence d'agents FFF. C'est là-bas qu'il rencontre Abdel Djerboua, et se lie d'amitié avec lui : "" Lors de leur cursus, les deux hommes mutualisent donc leurs compétences. Abdel, qui a travaillé par le passé avec un agent expérimenté, se concentre sur la