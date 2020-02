Vidéos intimes : Griveaux porte plainte, une personne en garde à vue

La compagne de l'artiste contestataire russe Piotr Pavlenski a été placée en garde à vue samedi 15 février, à la suite de son interpellation, « des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel, dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par M. Benjamin Griveaux », a déclaré dimanche le procureur de Paris, rapporte France Info. Il s'agit d'une jeune femme de 29 ans, originaire de Metz, d'après BFM TV.Selon Le Parisien, elle serait l'interlocutrice avec laquelle Benjamin Griveaux échange messages et vidéos. Les vidéos dateraient de 2018. Le Parisien ajoute qu'elle n'aurait pas conservé d'animosité vis-à-vis de Benjamin Griveaux et que l'on ne sait pas à ce stade si elle a été victime d'un piratage informatique ou si elle a remis d'elle-même les vidéos.Lire aussi Municipales à Paris : Stanislas Guerini a rencontré Cédric VillaniDépôt de plainteL'ex-candidat La République en marche à la Mairie de Paris Benjamin Griveaux a décidé de porter plainte samedi 15 février pour « atteinte à l'intimité de la vie privée » et une enquête a été ouverte après la diffusion de vidéos intimes qui lui étaient attribuées, et qui a entraîné son renoncement politique.L'artiste contestataire russe Piotr Pavlenski, qui avait incendié la façade d'une succursale de la Banque de France en 2017, avait affirmé vendredi être à l'origine de...